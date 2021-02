Coronavirus Campania, 1.544 nuovi casi e 36 morti: il bollettino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 1.544 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti di Covid di cui 25 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. I tamponi analizzati sono 18.514, di cui 2.623 antigenici. I casi totali di Coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sono 227.181 (di cui 1.728 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.489.654 (di cui 34.511 antigenici). Il totale dei morti in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 3.856. Sono 1.276 i nuovi guariti, portando il numero complessivo a 160.976. In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.468 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 1.544 icontagi dainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36di Covid di cui 25 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. I tamponi analizzati sono 18.514, di cui 2.623 antigenici. Itotali diregistrati indall’inizio dell’emergenza sono 227.181 (di cui 1.728 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.489.654 (di cui 34.511 antigenici). Il totale deiindall’inizio della pandemia da Covid-19 è 3.856. Sono 1.276 iguariti, portando il numero complessivo a 160.976. Insono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.468 ...

Adnkronos : ?? #Coronavirus #Campania, 1.544 nuovi casi e 36 morti: il bollettino - TV7Benevento : CORONAVIRUS. IN CAMPANIA 1.544 NUOVI CASI, 36 MORTI E 1.276 GUARITI... - PasqualeCacace5 : RT @Adnkronos: ?? #Coronavirus #Campania, 1.544 nuovi casi e 36 morti: il bollettino - tvoggi : CORONAVIRUS, LIEVE AUMENTO DEI CASI DI POSITIVITA’ IN CAMPANIA Leggero aumento, in Campania, dei contagi. Secondo i… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Coronavirus #Campania, 1.544 nuovi casi e 36 morti: il bollettino -