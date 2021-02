Coronavirus, AstraZeneca a professori, detenuti e forze dell’ordine. Entro l’autunno il vaccino contro le varianti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cambia il piano vaccinale italiano dopo il via libera di AstraZeneca. Prevista la somministrazioni per docenti, detenuti e forze dell’ordine. ROMA – L’Italia cambia il piano vaccinale dopo il via libera ad AstraZeneca ed è pronta ad entrare nella campagna di massa. Nell’ultima riunione Stato-Regioni si è deciso di iniziare da lunedì 8 febbraio anche con insegnanti, personale scolastico, detenuti e forze dell’ordine. A queste persone under 55 sarà somministrato l’ultimo vaccino autorizzato dall’Ema. Un cambio di programma che, secondo le ultime ipotesi, potrebbe portare ad avere 14 milioni di persone vaccinate Entro aprile. I ministri Boccia e Speranza, inoltre, hanno chiesto ai singoli governatori di tenere fuori ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cambia il piano vaccinale italiano dopo il via libera di. Prevista la somministrazioni per docenti,. ROMA – L’Italia cambia il piano vaccinale dopo il via libera aded è pronta ad entrare nella campagna di massa. Nell’ultima riunione Stato-Regioni si è deciso di iniziare da lunedì 8 febbraio anche con insegnanti, personale scolastico,. A queste persone under 55 sarà somministrato l’ultimoautorizzato dall’Ema. Un cambio di programma che, secondo le ultime ipotesi, potrebbe portare ad avere 14 milioni di persone vaccinateaprile. I ministri Boccia e Speranza, inoltre, hanno chiesto ai singoli governatori di tenere fuori ...

