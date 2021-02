Coronavirus, 7 morti e 60 casi nel Foggiano: in Puglia 975 nuovi positivi su oltre 10mila tamponi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Su 10.148 tamponi processati, sono 975 i casi di positività all'infezione da Covid - 19 registrati oggi in Puglia: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia BAT, 60 in ... Leggi su foggiatoday (Di giovedì 4 febbraio 2021) Su 10.148processati, sono 975 idità all'infezione da Covid - 19 registrati oggi in: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia BAT, 60 in ...

