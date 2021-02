Coronavirus, 422 decessi. Superati i 90mila morti in Italia. Calano i ricoveri ordinari (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il bollettino del 4 febbraio Con l’ultimo bollettino della Protezione Civile le vittime per Coronavirus in Italia superano quota 90 mila. Sono 90.241 per la precisione, +422 in 24 ore, in leggero calo rispetto a ieri quando i nuovi decessi erano stati +477. Sono pressoché stabili i nuovi casi: +13.659 con 270.142 tamponi, contro i +13.189 nuovi casi e 279.307 tamponi di ieri. Le Regioni che registrano l’aumento più grande di nuovi casi da ieri sono la Lombardia (+1.746), la Campania (+1.544) e l’Emilia-Romagna (+1.192). Attualmente nel Paese le persone positive al virus sono 430.277 in totale (-4.445 da ieri). La situazione negli ospedali Italiani Il numero di pazienti ricoverati con sintomi adesso è 19.743 (-328), mentre nelle terapie intensive il totale è 2.151 con 147 nuovi ingressi, in aumento rispetto a ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il bollettino del 4 febbraio Con l’ultimo bollettino della Protezione Civile le vittime perinsuperano quota 90 mila. Sono 90.241 per la precisione, +422 in 24 ore, in leggero calo rispetto a ieri quando i nuovierano stati +477. Sono pressoché stabili i nuovi casi: +13.659 con 270.142 tamponi, contro i +13.189 nuovi casi e 279.307 tamponi di ieri. Le Regioni che registrano l’aumento più grande di nuovi casi da ieri sono la Lombardia (+1.746), la Campania (+1.544) e l’Emilia-Romagna (+1.192). Attualmente nel Paese le persone positive al virus sono 430.277 in totale (-4.445 da ieri). La situazione negli ospedalini Il numero di pazienti ricoverati con sintomi adesso è 19.743 (-328), mentre nelle terapie intensive il totale è 2.151 con 147 nuovi ingressi, in aumento rispetto a ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 04/02/21 • Attualmente positivi: 430.277 • Deceduti: 90.241 (+422) • Dimessi/Guariti: 2.076.928 (+… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.659 nuovi casi su 270.142 tamponi e 422 morti | Superata la soglia delle 90mila vittime… - Corriere : In Italia 13.659 nuovi casi e 422 morti. Il tasso di positività al 5% - AlteaZucchini : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 13.659 nuovi casi su 270.142 tamponi e 422 morti | Superata la soglia delle 90mila vittime #co… - RiccardoAlcaro : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 04/02/21 • Attualmente positivi: 430.277 • Deceduti: 90.241 (+422) • Dimessi/Guariti: 2.076.928 (+17.680) •… -