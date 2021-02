Coronavirus | 13 659 nuovi casi e 422 decessi in 24 ore

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Leggera crescita deidinelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute icontagiati sono 13.659 (ieri erano stati 13.189) con 270.142 tamponi. L'indice di positività sale lievemente al 5%. Icalano a 422 rispetto i 477 di ieri.I guariti sono 17.680. Prosegue la discesa degli attuali positivi: oggi sono 4.445 in meno, con un numero complessivo pari a 430.277. Sui ricoveri buone notizie con il numero dei degenti dei reparti ordinari che scendono sotto quota 20 mila: esattamente sono 19.743 (-328). Salgono però di poco i ricoverati nelle terapie intensive, 2.151 (+6) con 147ingressi. In isolamento domiciliare si trovano in 483.383. Per quanto riguarda l'impatto della pandemia sulle singole ...

In Toscana 760 nuovi casi e 22 decessi, età media 44 anni Sono 13.i nuovi casi di soggetti positivi alche si registrano in Italia alle 17 di giovedì 4 febbraio, 470 in più rispetto a ...In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.544 positivi al Coronavirus, di cui 101 casi identificati da test antigenico rapido, 1.276 guariti e 36 decessi, di cui 11 nelle ultime 48 ore e ...