Coppa Italia, Napoli: solo sei palloni toccati nell'area dell'Atalanta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prestazione sterile del Napoli contro l'Atalanta, una sensazione confermata anche dalle statistiche fornite dalla Lega Serie A Nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia, il Napoli ha toccato appena sei palloni nell'area di rigore dell'Atalanta secondo i dati forniti dalla Lega Serie A. Un dato che conferma le difficoltà espresse dalla squadra di Gennaro Gattuso sul piano del gioco e preoccupa in vista della gara di ritorno dato che per la qualificazione alla finale ora servirà una vittoria o un pareggio con gol.

