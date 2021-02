Coppa Italia | Napoli - Atalanta Gattuso | Buon pareggio maturato grazie al nuovo modulo

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : ?? cose da sapere su #InterJuve? Qui! ?? - UEFAcom_it : ?? La @juventusfc si impone 2-1 contro l'@Inter a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia! Il migliore… - LoSportpiubello : Emozioni alla Radio 1728 - Coppa Italia - Semifinali NAPOLI-ATALANTA 0-0(03-02-2021) - cappelIaiomatto : #Calcio Finisce 0-0 la semifinale di andata di #CoppaItalia tra #NapoliAtalanta al Maradona. La partita di ritorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Juventus Tutte le notizie sulla squadraUn pareggio a reti bianche che rimanda il discorso qualificazione alla finale alla gara di ritorno, in programma il 10 febbraio a Bergamo: Napoli e Atalanta non si fanno male e confezionano uno 0 - 0 ...Andata di semifinale di Coppa Italia al Maradona tra Napoli ed Atalanta e si gioca in un clima di disagio a causa dei rapporti interpersonali tra Adl e Gattuso non certamente idilliaci . Gattuso modif ...Il portiere della Juventus al centro di un altro possibile caso di bestemmia dopo il gol di Lautaro a San Siro: il popolo del web è scatenato.