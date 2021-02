Coppa Italia | il Giudice Sportivo dà un giorno di squalifica a Romero | salterà Atalanta-Napoli

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Arriva la sentenza delrelativa alle semifinali ditenutesi in settimana. Per le partite di ritorno, siache Inter dovranno fare a meno di alcuni giocatori. Per i nerazzurri si tratta di Sanchez e Vidal. L’, invece, che sfiderà nuovamente ilmercoledì, non potrà contare suto per un turno “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Il, prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2021, ha assunto le decisioni di seguito riportate. CALCIATORIPER UNA GIORNATA ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - claudioruss : direttamente dal report della Lega Serie A su #NapoliAtalanta di Coppa Italia: il #Napoli ha toccato 6 volte il pal… - napolista : Coppa Italia, il Giudice Sportivo dà un giorno di squalifica a Romero, salterà #AtalantaNapoli La motivazione: “com… - giuseppeserra16 : È andata bene a gennaio, se gioca più spesso #demiral e #delight con #chiellini va anche meglio. Anche se in Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Goal.com

Un turno di squalifica inper l'atalantino Romero e per gli interisti Sanchez in Vidal che salteranno dunque le gare di ritorno contro Napoli e Juventus. Lo ha deciso il Giudice sportivo esaminando le gare d'...ROMA - Terminate le semifinali di andata di, il giudice sportivo ha emesso le sue decisioni. Sono tre i calciatori che salteranno la gara di ritorno, due dell' Inter e uno dell' Atalanta : sia Arturo Vidal che Alexis Sanchez non ...Con il club sardo i rapporti sono molto buoni e in estate bisognerà parlare con Giulini della situazione Nainggolan Handanovic in questa stagione non è stato finora all’altezza del suo brillante passa ...Il giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW, ha analizzato anche la situazione in casa Juve. Napoli deludente, anche in Coppa Italia. Che ne pensa? "E' una ...