Coppa Italia, Giudice Sportivo: Sanchez e Vidal saltano la Juventus, 1 squalifica nell’Atalanta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha reso note le sanzioni dopo l’andata delle semifinali di Coppa Italia.Ad essere stati fermati per un turno Romero dell’Atalanta e Sanchez e Vidal dell’Inter. I due calciatori nerazzurri salteranno il match di ritorno contro la Juventus della prossima settimana. Saranno tre, dunque, i giocatori che non saranno a disposizione per le partite di ritorno della prossima settimana. Ammoniti De Ligt, Demiral, Alex Sandro, Arthur, Cristiano Ronaldo e Morata. Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildella Lega Serie A ha reso note le sanzioni dopo l’andata delle semifinali di.Ad essere stati fermati per un turno Romero dell’Atalanta edell’Inter. I due calciatori nerazzurri salteranno il match di ritorno contro ladella prossima settimana. Saranno tre, dunque, i giocatori che non saranno a disposizione per le partite di ritorno della prossima settimana. Ammoniti De Ligt, Demiral, Alex Sandro, Arthur, Cristiano Ronaldo e Morata.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - claudioruss : direttamente dal report della Lega Serie A su #NapoliAtalanta di Coppa Italia: il #Napoli ha toccato 6 volte il pal… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - FcInterNewsit : Coppa Italia, la decisione del giudice sportivo: un turno di squalifica per Sanchez e Vidal - CorriereQ : Coppa Italia, Sanchez e Vidal squalificati: out per Juventus-Inter -