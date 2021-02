Conza della Campania, furto di mobilio: tre persone denunciate (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoConza della Campania (Av) – I Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 60enne di Bagnoli Irpino, un 40enne di Senerchia ed un 30enne di Foggia, ritenuti responsabili di “Ricettazione”. L’indagine prende spunto dalla denuncia di furto di alcuni mobili da cucina e soggiorno, asportati qualche giorno fa da un’abitazione di Conza della Campania. La conoscenza del territorio, corollario della capillare proiezione esterna che i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino dispiegano nel loro quotidiano impegno teso a garantire sicurezza e rispetto della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I CarabinieriStazione di Sant’Andrea dihanno denunciato in stato di libertà alla ProcuraRepubblica di Avellino un 60enne di Bagnoli Irpino, un 40enne di Senerchia ed un 30enne di Foggia, ritenuti responsabili di “Ricettazione”. L’indagine prende spunto dalla denuncia didi alcuni mobili da cucina e soggiorno, asportati qualche giorno fa da un’abitazione di. La conoscenza del territorio, corollariocapillare proiezione esterna che i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino dispiegano nel loro quotidiano impegno teso a garantire sicurezza e rispetto...

