Controlli Municipio VIII | trovati insediamenti abusivi | un arresto

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma –della Polizia di Stato nel territorio del: piu’ di 60 persone identificate, un, 2 denunce in stato di liberta’ ed un locale chiuso per inosservanza alle disposizioni anti Covid.; individuati 2sugli argini del Tevere. Gli agenti delDistretto Tor Carbone e quelli del commissariato Colombo, con l’apporto dei colleghi della Sezione Cinofili e della Squadra Nautica della Polizia Fluviale, nella giornata di ieri, hanno effettuato alcuninel quartiere di loro competenza. Negli anfratti dell’argine del Tevere riva Ostiense, nel tratto tra ponte della Scienza e ponte del Porto Fluviale, sono stati: la ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Municipio

RomaDailyNews

della Polizia di Stato nel territorio delVIII continuano senza sosta. In particolare sono stati rinvenuti due insediamenti abusivi sugli argini del Tevere.Genova . Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere municipale di Leu alCentro Ovest la segnalazione in merito a un'auto della polizia locale parcheggiata in modo ...ma in normalidi ...I controlli della Polizia di Stato nel territorio del Municipio VIII continuano senza sosta. In particolare sono stati rinvenuti due insediamenti abusivi sugli argini del Tevere. Leggi anche: Roma, la ...Contributo comunale alla Odv impegnata nella gestione L’assessore Bonati: puntiamo alla sicurezza dei gatti senza ledere i diritti dei cittadini ...