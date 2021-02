Conte si tira fuori dai giochi: “Nemmeno un ministero nell’esecutivo Draghi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppe Conte non farà parte del nuovo governo tecnico targato Draghi, intanto si cercano i voti per la nascita del nuovo esecutivo Giuseppe Conte è la figura che tra tutte continua a ricevere sempre più consenso popolare ma orami l’ex premier ha giocato la sua partita e comunque sia andata ne è uscito a testa alta. Ora però fa chiarezza e conferma che non parteciperà con nessun incarico istituzionale al nuovo esecutivo capeggiato da Mario Draghi. Dopo alcune indiscrezioni Conte fa chiarezza e dichiara che non sarà il vicepresidente del nuovo esecutivo targato Draghi, nè presiederà un ministero nel nuovo governo tecnico. Ma il giurista continua ad essere il punto di riferimento per il Movimento 5 stelle che lo acclama a gran voce e gli chiede di lottare per ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppenon farà parte del nuovo governo tecnico targato, intanto si cercano i voti per la nascita del nuovo esecutivo Giuseppeè la figura che tra tutte continua a ricevere sempre più consenso popolare ma orami l’ex premier ha giocato la sua partita e comunque sia andata ne è uscito a testa alta. Ora però fa chiarezza e conferma che non parteciperà con nessun incarico istituzionale al nuovo esecutivo capeggiato da Mario. Dopo alcune indiscrezionifa chiarezza e dichiara che non sarà il vicepresidente del nuovo esecutivo targato, nè presiederà unnel nuovo governo tecnico. Ma il giurista continua ad essere il punto di riferimento per il Movimento 5 stelle che lo acclama a gran voce e gli chiede di lottare per ...

