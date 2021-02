Conte: “sempre lavorato per bene Paese, auspico Governo politico” (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo oltre 48 ore di silenzio, il Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Un discorso molto breve, con più di un passaggio interessante anche rispetto alle future intenzioni del professore di diritto privato, “prestato” alla politica. “Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mattarella, è stato un prezioso interlocutore sia nei rapporti istituzionali sia in quelli personali”, ha detto l’ormai ex Premier rivendicando di aver “sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo Governo. Da questo punta di vista auspico un Governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche”. “Ieri ho incontrato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo oltre 48 ore di silenzio, il Presidente del Consiglio uscente Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Un discorso molto breve, con più di un passaggio interessante anche rispetto alle future intenzioni del professore di diritto privato, “prestato” alla politica. “Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mattarella, è stato un prezioso interlocutore sia nei rapporti istituzionali sia in quelli personali”, ha detto l’ormai ex Premier rivendicando di aver “per ildele perché si possa formare un nuovo. Da questo punta di vistaunche sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche”. “Ieri ho incontrato ...

