Conte: "Non sarò ostacolo al nuovo Governo, che auspico forte e politico" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dietro a un tavolino nei pressi di Palazzo Chigi, Giuseppe Conte parla per la prima volta dal momento delle sue dimissioni giovedì all'ora di pranzo, nel giorno in cui il premier incaricato, Mario Draghi, avvia le consultazioni con i partiti. "Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mattarella, prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, sia nei rapporti istituzionali che personali. E desidero ringraziare gli amici della coalizione che hanno lealmente lavorato per al realizzazione del nostro progetto politico". Ieri, ha proseguit, "ho incontrato Mario Draghi, un colloquio lungo e molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Qualcuno mi dipinge come ostacolo al nuovo Governo, evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove: ...

