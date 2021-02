Conte: «Mai ostacolato Draghi. Servono scelte politiche per le urgenze del paese» (Di giovedì 4 febbraio 2021) A due giorni dal conferimento dell'incarico per formare un nuovo Governo, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Mario Draghi, il Premier dimissionario, Giuseppe Conte, ha incontrato i giornalisti, di fronte l'ingresso di Palazzo Chigi, per un suo breve messaggio. Conte: «Ringrazio Sergio Mattarella, prezioso interlocutore» Il Presidente del Consiglio, in primis ha ringraziato il Presidente della Repubblica, definito «prezioso interlocutore durante i suoi due mandati, sia nei rapporti istituzionali che in quelli personali» e a seguire tutti gli esponenti della coalizzazione di maggioranza, che hanno sostenuto, lealmente, il suo Governo, fino alle dimissioni. Giuseppe Conte ha raccontato di aver incontrato, nella giornata di mercoledì, Mario Draghi, per oltre un'ora, per ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) A due giorni dal conferimento dell'incarico per formare un nuovo Governo, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Mario, il Premier dimissionario, Giuseppe, ha incontrato i giornalisti, di fronte l'ingresso di Palazzo Chigi, per un suo breve messaggio.: «Ringrazio Sergio Mattarella, prezioso interlocutore» Il Presidente del Consiglio, in primis ha ringraziato il Presidente della Repubblica, definito «prezioso interlocutore durante i suoi due mandati, sia nei rapporti istituzionali che in quelli personali» e a seguire tutti gli esponenti della coalizzazione di maggioranza, che hanno sostenuto, lealmente, il suo Governo, fino alle dimissioni. Giuseppeha raccontato di aver incontrato, nella giornata di mercoledì, Mario, per oltre un'ora, per ...

