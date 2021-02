Conte augura "buon lavoro a Draghi" e auspica un governo politico (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - "Da me nessun ostacolo a Draghi, i sabotatori sono altrove. Auspico un governo politico": questo il messaggio che il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, ha lanciato in una breve dichiarazione alla stampa davanti a Palazzo Chigi in cui ha assicurato a M5s: "Io per il Movimento ci sono e ci sarò". L'apertura a Draghi "Io ho sempre lavorato e continuerò a lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico e sociale", ha detto Conte." Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche", ha sottolineato, "non possono essere affidate a squadre di tecnici". "Ci sono e ci sarò" "Agli amici del Movimento dico: 'io ci sono e ci sarò,come pure dico agli amici del Pd e di ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - "Da me nessun ostacolo a, i sabotatori sono altrove. Auspico un": questo il messaggio che il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe, ha lanciato in una breve dichiarazione alla stampa davanti a Palazzo Chigi in cui ha assicurato a M5s: "Io per il Movimento ci sono e ci sarò". L'apertura a"Io ho sempre lavorato e continuerò a lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovoper risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico e sociale", ha detto." Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche", ha sottolineato, "non possono essere affidate a squadre di tecnici". "Ci sono e ci sarò" "Agli amici del Movimento dico: 'io ci sono e ci sarò,come pure dico agli amici del Pd e di ...

Agenzia_Italia : Conte augura 'buon lavoro a Draghi' e auspica un governo politico - MuredduGiovanni : RT @antonio_bordin: #Conte fa gli auguri a #Draghi. In pratica, gli augura di star sereno. #crisidigoverno - antonio_bordin : #Conte fa gli auguri a #Draghi. In pratica, gli augura di star sereno. #crisidigoverno - michelerizzi3 : La Palombelli augura a Conte di dedicarsi alla politica !!! - M_DNFR65 : @Nonha_stata @Arturoarthuren Te lo ha detto DiMaio? Certo, forse non avremo il cashback (5mld di €) ma qualcosa men… -