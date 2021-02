Corriere : Il calendario delle consultazioni: si parte alle 15 e 30 e si chiude sabato. Centrodestra diviso: Lega da sola - Corriere : Il calendario delle consultazioni: si parte alle 15 e 30 e si chiude sabato. Centrodes... - MediasetTgcom24 : Consultazioni: si parte con +Europa, si chiude sabato con Lega-M5s #consultazioni - IzzoEdo : RT @LaStampa: Conte: “Buon lavoro a Draghi. Auspico governo politico”. Consultazioni, oggi si parte alle 15.30. Sabato l’incontro con Salvi… - GFucci58 : RT @LaStampa: Conte: “Buon lavoro a Draghi. Auspico governo politico”. Consultazioni, oggi si parte alle 15.30. Sabato l’incontro con Salvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni parte

Cominciano oggi alle 15.30 ledel premier incaricato Mario Draghi con le forze politiche e si concluderanno sabato in tarda mattinata. Sicon i partiti piccoli, da Azione e +Europa a Maie, Cd, Europeisti - Maie,...Tre giorni diper il premio incaricato Mario Draghi. C ominciano oggi alle 15.30 con le forze politiche e si concluderanno sabato in tarda mattinata. Sicon i partiti piccoli , da Azione e +...Incarico a Draghi, oggi al via le consultazioni con i partiti. A inizio della prossima settimana il voto di fiducia alle Camere. #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico ...GOVERNO DRAGHI Si inizia oggi alle 15.30 e si finisce sabato all'ora di pranzo. E il centrodestra andrà diviso ...