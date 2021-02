Consultazioni | ecco il calendario degli appuntamenti | fino a sabato | nell’agenda di Mario Draghi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Come riferito in un atro articolo, oggi è l’atteso ‘D-Day’ con il via alle, che sono iniziate alle 15.30, quando il premier incaricato,, ha ascoltato le delegazioni di +Europa e Azione, Maie, Centro Democratico, Europeisti, Idea e Cambiamo, rispettivamente rappresentate da Carlo Calenda, Matteo Richetti, Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, e Riccardo Magi.come sono stati programmati gli incontri alla Camera Oggi, come dicevamo, dopo alle ore 15.30 alle 16 (Azione – + Europa – Radicali italiani – Componente Gruppo Misto Camera – + Europa – Azione (Componente Gruppo Misto Senato) poi, dalle 16 alle 16.30, è stata la volta di Maie – Movimento associativo italiani all’estero – PSI (Componente Gruppo Misto Camera). Quindi, dalle 16.30 alle 17, è stata la volta del Centro Democratico – ...

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni ecco

Mentre proseguono le, circola un cauto ottimismo sulla possibilità di trovare una ... Leggi ancheMarket mover, scopri la newsletter sui mercati (Il Sole 24 Ore Radiocor) Per ..., al momento, quali sono le ipotesi più credibili. Gli spostamenti tra regioni La scadenza ... Un'ipotesi che prenderebbe sempre più quota qualora ledi Mario Draghi dovessero andare ...Il capo della Lega Matteo Salvini indica il voto come via maestra, ma non chiude. L’ex presidente della Bce ieri ha accettato con riserva l’incarico di formare il nuovo esecutivo conferitogli dal pres ...Lui è peggio di me non va in onda: perché, il motivo, cambio di programmazione su Rai 3 stasera, 4 febbraio 2021. Al suo posto speciale Tg3 ...