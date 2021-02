Consultazioni Draghi, diretta – Salvini: “O noi o Grillo”. Il fondatore M5s in arrivo a Roma. Zingaretti: “Pd e Lega alternativi. Berlusconi nel governo? Penso di sì”. E dà l’ok a Conte “leader del fronte progressista” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un presidente del Consiglio incaricato dal Colle di cercare una maggioranza in Parlamento e due coalizioni che decidono del loro futuro. Nel primo giorno di Consultazioni di Mario Draghi con i partiti, i segnali più importanti sono quelli che arrivano fuori dalla sala degli incontri allestita a Montecitorio. L’ex presidente della Bce ha iniziato il primo giro di colloqui con le formazioni minori e incassato i primi sostegni (Azione, + Europa, Maie-Europeisti, Cambiamo! di Giovanni Toti), ma il fatto nuovo che ha cambiato direzione alle trattative è stato l’intervento di Giuseppe Conte. L’ex premier ha rotto il silenzio e aperto a “un governo politico”: ha rivendicato di “lavorare per il bene del Paese”, negato di “essere tra i sabotatori” e si è rivolto al Movimento 5 stelle presentandosi come una delle sue guide. “Io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un presidente del Consiglio incaricato dal Colle di cercare una maggioranza in Parlamento e due coalizioni che decidono del loro futuro. Nel primo giorno didi Mariocon i partiti, i segnali più importanti sono quelli che arrivano fuori dalla sala degli incontri allestita a Montecitorio. L’ex presidente della Bce ha iniziato il primo giro di colloqui con le formazioni minori e incassato i primi sostegni (Azione, + Europa, Maie-Europeisti, Cambiamo! di Giovanni Toti), ma il fatto nuovo che ha cambiato direzione alle trattative è stato l’intervento di Giuseppe. L’ex premier ha rotto il silenzio e aperto a “unpolitico”: ha rivendicato di “lavorare per il bene del Paese”, negato di “essere tra i sabotatori” e si è rivolto al Movimento 5 stelle presentandosi come una delle sue guide. “Io ...

