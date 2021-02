Consultazioni | Calenda | ' Sostegno pieno e incondizionato a Draghi'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) 'Al termine della legislatura più pazza degli ultimi anni, la più trasformista e incoerente, a cui +Europa e Azione non hanno partecipato, l'unico atteggiamento responsabile è non mettere condizioni ...

Lo ha detto Carlo, leader di Azione, dopo lecon il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. 'Il nostro sostegno è pieno e incondizionato', ha aggiunto l'ex ministro. -...Lo ha detto Carlo, leader di Azione, dopo lecon il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. 16.04 - Bonafede: al tavolo a testa alta con Draghi al fianco di Conte '..."Al termine della legislatura più pazza degli ultimi anni, la più trasformista e incoerente, a cui +Europa e Azione non hanno partecipato, l'unico atteggiamento responsabile è non mettere condizioni a ...Al via le consultazioni per formare il governo Draghi, ecco il calendario: si chiude sabato con Lega e Movimento 5 stelle Le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi iniziano giovedì pomer ...