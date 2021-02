Consulenti lavoro, accolta richiesta su moratoria termini decadenziali cig (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Si va verso lo slittamento al prossimo 31 marzo del termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione legati all’emergenza Covid-19 e per la presentazione dei modelli SR41 necessari al pagamento e al saldo degli stessi, in scadenza al 1° marzo 2021. La richiesta di introdurre una moratoria generalizzata, avanzata mesi fa dal Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro per individuare un unico periodo di copertura che potesse risolvere l’incertezza normativa creatasi con i numerosi decreti susseguitisi in questi mesi, trova spazio nell’emendamento AC2845 presentato da tutte le forze politiche al decreto legge 183/2020, cosiddetto Milleproroghe, attualmente in discussione presso la I commissione della Camera dei deputati per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Si va verso lo slittamento al prossimo 31 marzo del termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione legati all’emergenza Covid-19 e per la presentazione dei modelli SR41 necessari al pagamento e al saldo degli stessi, in scadenza al 1° marzo 2021. Ladi introdurre unageneralizzata, avanzata mesi fa dal Consiglio nazionale dell’ordine deidelper individuare un unico periodo di copertura che potesse risolvere l’incertezza normativa creatasi con i numerosi decreti susseguitisi in questi mesi, trova spazio nell’emendamento AC2845 presentato da tutte le forze politiche al decreto legge 183/2020, cosiddetto Milleproroghe, attualmente in discussione presso la I commissione della Camera dei deputati per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro ...

Corriere : Cassa integrazione sbloccata per altri 200 mila lavoratori (che erano rimasti fuori). A... - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #CassaIntegrazione sbloccata per altri 200 mila lavoratori (che erano rimasti fuori) - AvvMennillo : Cassa integrazione sbloccata per altri 200 mila lavoratori (che erano rimasti fuori). A marzo l’assegno - AvvMennillo : Cassa integrazione sbloccata per altri 200 mila lavoratori (che erano rimasti fuori). A... - RassegnaZampa : #CassaIntegrazione sbloccata per altri 200 mila lavoratori (che erano rimasti fuori) -