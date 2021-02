Congiuntura perfetta per le banche Con Draghi ai massimi da 12 mesi (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Istat ha appena certificato che il crollo post pandemia dell’economia italiana durante il 2020, in cui il Pil si è ristretto rispetto ai 12 mesi precedenti dell’8,8%, con una mini-dote (il dato acquisito) per l’anno in corso, l’anno in cui bisogna risollevarsi dalle macerie del Covid e del debito/Pil schizzato al 160%, del 2,3%. Insomma, un’economia non proprio in salute, in cui una forte e stabile inversione del ciclo non è già alle porte. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Istat ha appena certificato che il crollo post pandemia dell’economia italiana durante il 2020, in cui il Pil si è ristretto rispetto ai 12precedenti dell’8,8%, con una mini-dote (il dato acquisito) per l’anno in corso, l’anno in cui bisogna risollevarsi dalle macerie del Covid e del debito/Pil schizzato al 160%, del 2,3%. Insomma, un’economia non proprio in salute, in cui una forte e stabile inversione del ciclo non è già alle porte. Segui su affaritaliani.it

