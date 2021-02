Conferenza di Yalta | cosa ha significato per l’Europa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dal 4 all’11 febbraio 1945 si tiene ladi. L’incontro tra Churchill, Roosevelt e Stalin per decidere il destino delIl 4 febbraio 1945 a Palazzo Livadija, ex residenza estiva degli zar, in Crimea, si apre ladi(città a 3 km di distanza). Mentre la seconda guerra mondiale è in una fase decisiva, con le truppe naziste in evidente difficoltà, si decide per un vertice tra i tre principali paesi Alleati. Sono Regno Unito, Stati Uniti e Russia, rappresentati rispettivamente da Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Iosif Stalin. Durante l’incontro, che si chiude l’11 febbraio, si decide sul proseguimento del conflitto, ma soprattutto sui futuri assetti territoriali una volta finita la guerra. In particolare della Polonia e del blocco dei paesi a est ...