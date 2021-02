Condannato a 20 anni il diplomatico-terrorista iraniano che scorrazzava per l’Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il diplomatico iraniano Assadollah Assadi è stato Condannato oggi dal Tribunale di Anversa a 20 anni di carcere (il massimo della pena) con l’accusa di terrorismo in relazione all’attentato (sventato) contro una manifestazione della Resistenza iraniana a Parigi il 30 giugno del 2018 a cui partecipavano diversi esponenti di spicco della politica internazionale, tra cui l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, fedelissimo del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump. Respinte tutte, tutte le difese, su immunità diplomatica, ignoranza dei complici, non conoscenza possibili effetti bomba. Con lui, terzo segretario dell’ambasciata iraniana a Vienna (una copertura con cui si muoveva per l’Europa da 007 di Teheran) sono stati condannati Amir Saadouni (15 anni di carcere) e Nasimeh Naami (18 ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) IlAssadollah Assadi è statooggi dal Tribunale di Anversa a 20di carcere (il massimo della pena) con l’accusa di terrorismo in relazione all’attentato (sventato) contro una manifestazione della Resistenza iraniana a Parigi il 30 giugno del 2018 a cui partecipavano diversi esponenti di spicco della politica internazionale, tra cui l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, fedelissimo del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump. Respinte tutte, tutte le difese, su immunità diplomatica, ignoranza dei complici, non conoscenza possibili effetti bomba. Con lui, terzo segretario dell’ambasciata iraniana a Vienna (una copertura con cui si muoveva per l’Europa da 007 di Teheran) sono stati condannati Amir Saadouni (15di carcere) e Nasimeh Naami (18 ...

Ultime Notizie dalla rete : Condannato anni Processo Geenna - Il Tribunale di Aosta ha autorizzato Sorbara a svolgere attività lavorativa

Il Tribunale di Aosta ha autorizzato l'ex consigliere regionale Marco Sorbara, condannato il 16 settembre scorso a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, a svolgere attività lavorativa, accogliendo l'istanza presentata dalla difesa. "...

Spaccio di droga tra Floridia e Solarino, il Gip gli infligge 4 anni e 4 mesi

Il gip del tribunale di Siracusa ha condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione Salvatore Carrubba, 41 anni, per spaccio di droga, tra Floridia e Solarino, nel Siracusano. I carabinieri lo avevano arrestato nel gennaio del 2018 insieme ...

Pedofilia: condannato a 19 anni, 'malvagio e disumano' Agenzia ANSA Gela, ai domiciliari l'imprenditore Claudio Domicoli

Le misure cautelari sono state emesse dal tribunale di Gela su richiesta della procura. Il 44enne è stato già in passato coinvolto in inchieste di mafia. Tramite teste di legno sarebbe riuscito a rima ...

Oggi 150 anni di Roma Capitale, Virginia Raggi chiede “più strumenti e poteri”

'Il mio sogno è che Roma possa trasformarsi da capitale d'Italia a capitale di tutti gli italiani. Anche oggi la sindaca Virginia Raggi ha chiesto, giustamente, più poteri per la Capitale. Il ministro ...

