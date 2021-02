Concorso Ordinario Secondaria, prova preselettiva: il Miur cerca le aule (Di giovedì 4 febbraio 2021) La nota del Ministero dell’Istruzione n.155 del 2 febbraio 2021, firmata dal capo dipartimento Giovanni Boda, pone le basi per l’organizzazione e lo svolgimento della prova preselettiva del Concorso Ordinario Secondaria di I e II grado e del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. Il Ministero infatti ha avviato il censimento delle aule e dei laboratori da utilizzare, per garantire una postazione informatizzata ad ogni candidato nel rispetto delle norme sul distanziamento di sicurezza. Le scuole devono caricare il numero di postazioni a disposizione dall’8 al 19 febbraio 2021. Verosimilmente le prove preselettive potrebbero tenersi d’estate, al termine dell’anno scolastico. Vediamo assieme le novità e come è organizzata la ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) La nota del Ministero dell’Istruzione n.155 del 2 febbraio 2021, firmata dal capo dipartimento Giovanni Boda, pone le basi per l’organizzazione e lo svolgimento delladeldi I e II grado e delInfanzia e Primaria. Il Ministero infatti ha avviato il censimento dellee dei laboratori da utilizzare, per garantire una postazione informatizzata ad ogni candidato nel rispetto delle norme sul distanziamento di sicurezza. Le scuole devono caricare il numero di postazioni a disposizione dall’8 al 19 febbraio 2021. Verosimilmente le prove preselettive potrebbero tenersi d’estate, al termine dell’anno scolastico. Vediamo assieme le novità e come è organizzata la ...

LucaGaggio : @giulioenrico @ricpuglisi 4) Sul tentativo di fare il concorso da ordinario alla Sapienza mentre era PdC 5) sugli h… - shackerato : Quando mai si è visto un Presidente del Consiglio che mentre è in carica fa il concorso, come unico partecipante, p… - TecnicaScuola : Concorso ordinario scuola: cosa deciderà il Governo Draghi? -- - orizzontescuola : Concorso ordinario insegnanti, bandi pubblicati quasi un anno fa. Quando sono previste le prove, come si svolgerann… - MrEfis79 : @granchiagata Non c'era in sospeso un concorso di Ordinario di Diritto Privato alla Sapienza..? Sai che non lo so… -