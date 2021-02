Come un gatto in tangenziale: la trama del film (Di giovedì 4 febbraio 2021) su Canale 5. Di cosa parla Come un gatto in tangenziale è il film in onda questa sera, giovedì 4 febbraio 2021, su Canale 5 dalle 21.20. Si tratta di una divertente commedia del 2017 diretta da Riccardo Milani e con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il film è stato un vero successo di pubblico e critica e ha ottenuto al botteghino oltre 10 milioni di euro. Ma qual è la trama e di cosa parla Come un gatto in tangenziale? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama: di cosa parla il film Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) su Canale 5. Di cosa parlauninè ilin onda questa sera, giovedì 4 febbraio 2021, su Canale 5 dalle 21.20. Si tratta di una divertente commedia del 2017 diretta da Riccardo Milani e con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Ilè stato un vero successo di pubblico e critica e ha ottenuto al botteghino oltre 10 milioni di euro. Ma qual è lae di cosa parlaunin? Ecco tutto quello che c’è da sapere.: di cosa parla ilGiovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i ...

