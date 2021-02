Come un gatto in tangenziale, il cameo di Franca Leosini: "Ecco perché ho accettato" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ecco il motivo per cui Franca Leosini, celebre giornalista e conduttrice televisiva italiana, ha accettato di recitare in Come un gatto in tangenziale. Durante un'intervista rilasciata da Rolling Stone, Franca Leosini ha rivelato perché ha accettato di prendere parte alle riprese di Come un gatto in tangenziale, film del 2017 diretto da Riccardo Milani. Matteo Giorgi, l'intervistatore, a un certo punto ha chiesto alla giornalista: "Sanremo ora, Storie Maledette dal mese prossimo, niente elezioni, che altro?" Al che la Leosini ha risposto: "Me lo chiedono ogni volta di candidarmi, Come mi invitano a un sacco di talk ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021)il motivo per cui, celebre giornalista e conduttrice televisiva italiana, hadi recitare inunin. Durante un'intervista rilasciata da Rolling Stone,ha rivelatohadi prendere parte alle riprese diunin, film del 2017 diretto da Riccardo Milani. Matteo Giorgi, l'intervistatore, a un certo punto ha chiesto alla giornalista: "Sanremo ora, Storie Maledette dal mese prossimo, niente elezioni, che altro?" Al che laha risposto: "Me lo chiedono ogni volta di candidarmi,mi invitano a un sacco di talk ...

