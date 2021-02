Com’è finita Made in Italy? Tante porte aperte e lacrime nel finale (video) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Com’è finita Made in Italy? L’ultima puntata della serie italiana è andata in onda ieri sera con un susseguirsi di emozioni e di lacrime passando dalla gioia di un’impresa di salvataggio al dolore per la scomparsa di un mentore e un amico. Tutto questo è successo negli ultimi minuti di ieri sera quando la dolce Irene è tornata sorridente dal suo viaggio a New York sicura di aver compiuto un’impresa, trovandosi poi faccia a faccia con i suoi colleghi pronti a comunicarle della morte di Armando Frattini. Proprio il suo editoriale chiede la prima stagione della serie. Lui seduto alla sua macchina da scrivere racconta della folgorazione subita una notte d’estate quando fu chiamato ad occuparsi di un articolo di costume proprio relativo alla moda. Fu in quel momento che nella sua testa nacque Appeal il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)in? L’ultima puntata della serie italiana è andata in onda ieri sera con un susseguirsi di emozioni e dipassando dalla gioia di un’impresa di salvataggio al dolore per la scomparsa di un mentore e un amico. Tutto questo è successo negli ultimi minuti di ieri sera quando la dolce Irene è tornata sorridente dal suo viaggio a New York sicura di aver compiuto un’impresa, trovandosi poi faccia a faccia con i suoi colleghi pronti a comunicarle della morte di Armando Frattini. Proprio il suo editoriale chiede la prima stagione della serie. Lui seduto alla sua macchina da scrivere racconta della folgorazione subita una notte d’estate quando fu chiamato ad occuparsi di un articolo di costume proprio relativo alla moda. Fu in quel momento che nella sua testa nacque Appeal il ...

