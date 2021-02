Colpo di Stato in Birmania, il governo militare blocca Facebook. Resistenza e proteste contro l’arresto di Aung San Suu Kyi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Già nel giorno del golpe Internet era Stato bloccato, impedendo la comunicazione tra la popolazione e gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione. Ma oggi la giunta militare che ha arreStato Aung San Suu Kyi e preso il potere, ha deciso di tagliare anche l’accesso a Facebook, social particolarmente popolare in Myanmar. Un ulteriore mossa che fomenta la Resistenza e le proteste, che aumentano di giorno in giorno dopo la cacciata del governo uscito vincitore dalle elezioni di novembre. Intanto la leader della Lega nazionale della democrazia è in carcere con l’accusa di avere “importato illegalmente” dei dei walkie-talkie. Motivo per cui rischia fino a 2 anni. Gli utenti hanno affermato che l’interruzione è iniziata mercoledì sera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Già nel giorno del golpe Internet erato, impedendo la comunicazione tra la popolazione e gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione. Ma oggi la giuntache ha arreSan Suu Kyi e preso il potere, ha deciso di tagliare anche l’accesso a, social particolarmente popolare in Myanmar. Un ulteriore mossa che fomenta lae le, che aumentano di giorno in giorno dopo la cacciata deluscito vincitore dalle elezioni di novembre. Intanto la leader della Lega nazionale della democrazia è in carcere con l’accusa di avere “importato illegalmente” dei dei walkie-talkie. Motivo per cui rischia fino a 2 anni. Gli utenti hanno affermato che l’interruzione è iniziata mercoledì sera ...

