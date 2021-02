Colleferro | da Regione e AS Roma un murale per ricordare Willy Monteiro Duarte

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Valeriani: “Un’opera per celebrare la generosità, l’altruismo e il coraggio di un ragazzo straordinario”.Lazio, Ater Provincia die FondazioneCares della ASsono orgogliose di inaugurare il nuovodell’artista Lucamaleonte dedicato a. L’opera è stata realizzata sulla facciata di una palazzina di un lotto Ater, situata in via Colle Bracchi 1 nel Comune di, in cui il ragazzo risiedeva insieme alla sua famiglia. L’imponente ritratto, che si sviluppa su una superficie di circa 8×10 metri, nasce dalla volontà die ASdiquesto giovane cuoco italiano di origine capoverdiana, tifoso giallorosso, ...

Regione Lazio, Ater Provincia di Roma e Fondazione Roma Cares della AS Roma sono orgogliose di inaugurare il nuovo murale dell'artista Lucamaleonte dedicato a Willy Monteiro Duarte. L'opera è stata re ...
Colleferro, inaugurato oggi, 4 febbraio 2021, il murale dedicato alla memoria di Willy in via Colle Bracchi.