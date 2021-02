Cina, il ministero dell’Istruzione contro la “femminilizzazione” del maschio: “Coltivare mascolinità degli studenti” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – In Cina una nota del ministero dell’Istruzione cinese ha suscitato scalpore: ha stabilito che i giovani cinesi sono troppo femminili. Il messaggio è stato criticato come sessista da molti utenti online, ma per molti altri la colpa è in parte delle celebrità maschili. Cina, Xi Jinping preoccupato per i giovani “femminili” Per un po’ il governo cinese ha espresso viva preoccupazione riguardo ai modelli maschili più popolari del Paese, perché non sono più figure atletiche e forti come ad esempio gli “eroi dell’esercito”. Anche il presidente Xi Jinping, noto appassionato di calcio, ha cercato a lungo di usare le migliori star dello sport come simbolo. Insomma, in breve, i giovani hanno modelli troppo “femminili”. Prevenire la “femminilizzazione” dei giovani Così la scorsa settimana, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – Inuna nota delcinese ha suscitato scalpore: ha stabilito che i giovani cinesi sono troppo femminili. Il messaggio è stato criticato come sessista da molti utenti online, ma per molti altri la colpa è in parte delle celebrità maschili., Xi Jinping preoccupato per i giovani “femminili” Per un po’ il governo cinese ha espresso viva preoccupazione riguardo ai modelli maschili più popolari del Paese, perché non sono più figure atletiche e forti come ad esempio gli “eroi dell’esercito”. Anche il presidente Xi Jinping, noto appassionato di calcio, ha cercato a lungo di usare le migliori star dello sport come simbolo. Insomma, in breve, i giovani hanno modelli troppo “femminili”. Prevenire la “” dei giovani Così la scorsa settimana, il ...

ItalyinCQ : RT @AmbCina: La #Cina ha deciso di fornire 10 milioni di dosi di vaccino #COVID19 a #COVAX del #WHO per soddisfare i bisogni urgenti e la p… - ernestomendace : RT @mesoada: Leggo della proposta di offrire il ministero degli esteri a Conte. Quale sua iniziativa ha portato a questo? I suoi rapporti c… - ItalyBRI : La #Cina ha finora firmato 205 documenti di cooperazione con 171 paesi e organizzazioni internazionali per promuove… - ducadisiena : Responsabili dentro a un ministero????? Chi? La Azzolina con i banchi a rotelle? Chi? Di Maio con le arance alla C… - AntonioDonatoPa : RT @mesoada: Leggo della proposta di offrire il ministero degli esteri a Conte. Quale sua iniziativa ha portato a questo? I suoi rapporti c… -