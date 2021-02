Ciclismo | i piani della Ineos Grenadiers | Bernal al Giro d’Italia 2021 e il trio Thomas | Geoghegan Hart | Carapaz al Tour

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Progetti ambiziosi per la corazzatain vista di questa stagione ciclistica. Il team britannico infatti ha in mente un piano d’attacco piuttosto interessante per le grandi corse a tappe, potendo contare su tanti corridori di altissima qualità. Nell’incontro con i media, il team manager Dave Brailsford ha chiarito le intenzioni delle squadra circa laficazione dell’annata e le intenzioni sono queste: avere alde France, Geraint, Taoe Richard, mentre Egancorrerà neldi quest’anno per ritrovare le sensazioni migliori, pensando magari a un impiego nella Vuelta a España al fianco di Adam Yates. Brailsford è ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo piani

OA Sport

... dovuta all'emergenza Coronavirus che continua a bersagliare la Spagna, Vincenzo Nibali ha dovuto cambiare i suoiin vista dell'esordio stagionale nell'annata 2021. Il ciclista siciliano ...Lo 'Squalo' non è l'unico a dover cambiare i suoi. Egan Bernal ad esempio, aveva deciso di saltare il campionato nazionale per partecipare alla gara spagnola, beccandosi anche qualche critica ...Progetti ambiziosi per la corazzata Ineos Grenadiers in vista di questa stagione ciclistica. Il team britannico infatti ha in mente un piano d'attacco piuttosto interessante per le grandi corse a tapp ...Walter Gorini, 76 anni, ciclista dalla notevole carriera, nato e residente a Barbiano di Cotignola, è tra i premiati a cui il Coni ha assegnato quest’anno il ‘Collare d’Oro al merito sportivo’, la più ...