Chris Pratt si difende: "I tweet contro i musulmani? Solo dei fake" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un portavoce di Chris Pratt ha dichiarato che i tweet per cui l'attore è stato aspramente criticato, tra cui uno contro i musulmani, sarebbero Solo dei fake. Chris Pratt è stato molto criticato per alcuni tweet pubblicati prima del suo ingresso nel Marvel Universe Universe, uno dei quali contenente discriminazioni contro i musulmani. A quanto pare, però, questi post sarebbero soltanto dei fake. Un portavoce di Chris Pratt, protagonista dei franchise di Guardiani della Galassia e di Jurassic World, è intervenuto su TMZ per negare la veridicità dei tweet per cui l'attore americano è stato aspramente criticato. I messaggi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un portavoce diha dichiarato che iper cui l'attore è stato aspramente criticato, tra cui uno, sarebberodeiè stato molto criticato per alcunipubblicati prima del suo ingresso nel Marvel Universe Universe, uno dei quali contenente discriminazioni. A quanto pare, però, questi post sarebbero soltanto dei. Un portavoce di, protagonista dei franchise di Guardiani della Galassia e di Jurassic World, è intervenuto su TMZ per negare la veridicità deiper cui l'attore americano è stato aspramente criticato. I messaggi ...

