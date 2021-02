Chiellini parla del rapporto con Ibrahimovic, 'Il mio miglior nemico' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha una certa consapevolezza circa la sua presenza che è centrale; Seppur in questi ultimi mesi i suoi ingressi nel campo da gioco si contano ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il difensore e capitano della Juventus Giorgioha una certa consapevolezza circa la sua presenza che è centrale; Seppur in questi ultimi mesi i suoi ingressi nel campo da gioco si contano ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini parla Chiellini parla del rapporto con Ibrahimovic, 'Il mio miglior nemico'

Nel solco del passato calcistico, Chiellini racconta tutte le sue esperienze fatte ma soprattutto delle occasioni mancate, vuoi per immaturità o per timidezza, che lo hanno segnato e che se tornasse ...

Il Principino si sofferma a parlare di Chiellini e Buffon , suoi grandi amici: 'Non so dire cosa ... In ultimo, l'ex bianconero parla di Paulo Dybala e della possibilità di vederlo in campo in un ...

Calciomercato Inter: Chiellini svela alcuni particolari su un suo rifiuto ai nerazzurri e non solo spiegando che non lo fece per la Juventus. Giorgio Chiellini, intervistato da ‘So Foot’, ha svelato a ...

MILANO – Dicono di Milan, la rubrica che raccoglie le parole degli addetti ai lavori sul club rossonero. G. B. Olivero a Sky Sport 24 – “La parola fondamentale al Milan è o ...

