Chiara Ferragni, incidente hot con il traduttore di Instagram: “Il miglior po****o” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Instagram e la traduzione hot che non ti aspetti. Protagonista, suo malgrado, della gaffe è Chiara Ferragni che è incappata in un errore del traduttore automatico del social network, che ha decisamente frainteso la didascalia che aveva scritto in uno dei suoi ultimi post. È stata lei stessa a scherzare della cosa con i suoi followers, mostrando il “giochino” in un video pubblicato nelle sue Storie. “Best blow-dry“, ha scritto l’influencer accanto a un suo selfie, riferendosi al tipo di messa in piega “gonfia” fattole dal parrucchiere. Peccato però che premendo sul pulsante “traduci” la sua frase si sia trasformata in “il miglior pom**o di sempre“. Un errore del sistema di intelligenza artificiale che offre la traduzione istantanea dei testi dei post tutto da ridere. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021)e la traduzione hot che non ti aspetti. Protagonista, suo malgrado, della gaffe èche è incappata in un errore delautomatico del social network, che ha decisamente frainteso la didascalia che aveva scritto in uno dei suoi ultimi post. È stata lei stessa a scherzare della cosa con i suoi followers, mostrando il “giochino” in un video pubblicato nelle sue Storie. “Best blow-dry“, ha scritto l’influencer accanto a un suo selfie, riferendosi al tipo di messa in piega “gonfia” fattole dal parrucchiere. Peccato però che premendo sul pulsante “traduci” la sua frase si sia trasformata in “ilpom**o di sempre“. Un errore del sistema di intelligenza artificiale che offre la traduzione istantanea dei testi dei post tutto da ridere. L'articolo proviene da Il Fatto ...

spadavigile : Unpopular opinion: Tutti criticano i piedi di Chiara Ferragni, ma quelli di Fedez non è che siano tanto meglio eh?? Scusa Fede???? - Notiziedi_it : Chiara Ferragni ha problemi di traduzione: una sua didascalia diventa hard - VanityFairIt : L'influencer, in attesa del secondo figlio, una bambina, ha voluto augurare buon compleanno al suocero, cui ha dedi… - FrancescaNevis : Vedo le storie di Chiara Ferragni in cui dice che ognuno di noi dovrebbe fare terapia: sacrosanta verità. Diciamo… - fearlvess : giorno nuovo ma io sono sempre triste perché sono innamorata della borsa di chiara ferragni però dovrei vendere un… -