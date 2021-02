Chi è Manuel Amati, nuovo pupo de La Pupa e il secchione e viceversa? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ecco chi è Manuel Amati, nuovo concorrente de La Pupa e il secchione e viceversa entrato senza la secchiona Giovedì 4 febbraio è in onda su Italia 1, La Pupa e il secchione è viceversa, reality show condotto da Andrea Pucci. Durante la puntata, è arrivato Manuel Amati, nuovo pupo. Manuel Amati ha 25 anni ed è nato a Brindisi. Di giorno fa il panettiere e di notte invece è uno spogliarellista. Molto orgoglioso delle sue origini pugliesi, non passa inosservato dalle ragazze. Manuel infatti è molto corteggiato, poiché sfodera le sue armi di seduzione attraverso i balli latino-americani. Single per scelta, ma ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ecco chi èconcorrente de Lae ilentrato senza la secchiona Giovedì 4 febbraio è in onda su Italia 1, Lae il, reality show condotto da Andrea Pucci. Durante la puntata, è arrivatoha 25 anni ed è nato a Brindisi. Di giorno fa il panettiere e di notte invece è uno spogliarellista. Molto orgoglioso delle sue origini pugliesi, non passa inosservato dalle ragazze.infatti è molto corteggiato, poiché sfodera le sue armi di seduzione attraverso i balli latino-americani. Single per scelta, ma ...

