Che Dio ci aiuti 6, stasera in tv: a che ora inizia, quando finisce, cast, anticipazioni, trama, Stefano De Martino come special guest (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la sesta stagione di "Che Dio ci aiuti", la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. L'appuntamento con altri due episodi è per stasera, giovedì 4 febbraio, su Rai 1 a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Che Dio ci aiuti 6, stasera in tv: anticipazioni episodi giovedì 4 febbraio 2021, cosa succede Nel primo episodio, Azzurra si troverà alle prese con un'importante decisione: deve valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bimba sembra avere le idee chiare. Suor Angela, intanto, è tormentata perché crede che Erasmo possa essere suo figlio. Suor Costanza, nel frattempo, iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino.

