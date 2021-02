Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della sesta puntata (c'è anche De Martino) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un ciclone sta per abbattersi sul Convento degli Angeli: ad Assisi sta infatti per arrivare Stefano De Martino. Il popolare conduttore e ballerino è infatti la guest star della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6, nella quale interpreterà se stesso in una surreale gara di ballo a cui suor Costanza ha deciso di iscrivere le coppie del convento. Il nuovo episodio della serie con Elena Sofia Ricci e Diana Del Bufalo, in onda su Rai1 giovedì 4 febbraio, si annuncia dunque piuttosto speciale e oltre all'imprevedibile show di danza, proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction: a cominciare da quelle di Suor Angela, orami quasi certa che Erasmo possa essere suo figlio. Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un ciclone sta per abbattersi sul Convento degli Angeli: ad Assisi sta infatti per arrivare Stefano De. Il popolare conduttore e ballerino è infatti la guest stardi Che Dio ci6, nella quale interpreterà se stesso in una surreale gara di ballo a cui suor Costanza ha deciso di iscrivere le coppie del convento. Il nuovo episodioserie con Elena Sofia Ricci e Diana Del Bufalo, in onda su Rai1 giovedì 4 febbraio, si annuncia dunque piuttosto speciale e oltre all'imprevedibile show di danza, proseguiranno le vicende dei protagonistifiction: a cominciare da quelle di Suor Angela, orami quasi certa che Erasmo possa essere suo figlio. Che Dio ci6, le...

borghi_claudio : Dio mio che imbarazzo. #Crimi #Quirinale - vaticannews_it : #28gennaio #PapaFrancesco: Dio “rimane in attesa che si manifesti la sua presenza nell’incontro con i fratelli che… - rubio_chef : Grazie #FabianaSalsi @VanityFairIt ??????? - SXRALEO : è da ieri che continuo a trovare roba in tl (e andarmela a cercare poi perché sono masochista) e no louis non è gay… - paradzayn : RT @Iperborea_: “Io lo sapevo che Dio ti ha messo vicina a me per qualcosa” ?? -