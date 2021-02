Che Dio Ci Aiuti 6 | la sesta puntata

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 4 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladi Che Dio Ci6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 11: “Il mio angelo” Azzurra si trova alle prese con un’importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre Suor Angela è ...

Il 4 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la sesta puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, all ...
Il manager: "Valorizzare la specificità dell'Istituto scientifico, riconosciuto nell'ambito delle malattie psichiatriche".