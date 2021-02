Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni stasera e trama 11 febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Allegria, buon umore ma anche misteri, storie commoventi e momenti di grande tensione, queste le caratteristiche vincenti di Che Dio ci aiuti 6. La fiction targata Rai 1, in onda stasera 4 febbraio 2021 dalle 21:25, da anni ottiene ottimi risultati d’ascolto grazie ad un cast davvero eccezionale, presenza fissa è quella di Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, e ad una trama in grado di coinvolgere giovanissimi e adulti. Ancora una volta i protagonisti della serie tv si ritroveranno alle prese con incredibili scoperte, difficoltà e complicati rapporti relazionali da gestire, tuttavia, potranno contare sull’eccentrica religiosa dal carattere vispo e lo sguardo sincero. Non indugiamo oltre, vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Che Dio ci aiuti 6! Come già detto ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 febbraio 2021) Allegria, buon umore ma anche misteri, storie commoventi e momenti di grande tensione, queste le caratteristiche vincenti di Che Dio ci6. La fiction targata Rai 1, in ondadalle 21:25, da anni ottiene ottimi risultati d’ascolto grazie ad un cast davvero eccezionale, presenza fissa è quella di Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, e ad unain grado di coinvolgere giovanissimi e adulti. Ancora una volta i protagonisti della serie tv si ritroveranno alle prese con incredibili scoperte, difficoltà e complicati rapporti relazionali da gestire, tuttavia, potranno contare sull’eccentrica religiosa dal carattere vispo e lo sguardo sincero. Non indugiamo oltre, vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Che Dio ci6! Come già detto ...

