CHE DIO CI AIUTI 6, anticipazioni puntata di giovedì 11 febbraio 2021

anticipazioni settima puntata (13° e 14° episodio) della fiction Che Dio ci AIUTI 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 11 febbraio 2021.

Che Dio ci AIUTI 6×13 – Pensaci tu

Suor Angela è ora certa che Erasmo non sia suo figlio ma a questo punto vuole trovare la madre del giovane: il padre, Primo, la aiuterà a trovare Vanessa, l'unica che può chiarire la situazione. Anche Erasmo, comunque, va avanti con le sue ricerche. Azzurra cerca di creare un avvicinamento tra Monica e Penny, ma Monica è distratta dalla storia con Emiliano. Per risolvere la situazione, Nico organizza una cena con Ginevra, Monica ed Emiliano ma… funzionerà?

Che Dio ci AIUTI 6×14 – Desideri

Erasmo ha scoperto le sue origini, ma ora non intende perdonare Suor Angela con la quale ...

