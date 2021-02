Champions League, scoppia il caso Lipsia-Liverpool. La Germania nega l’ingresso ai ‘Reds’ (Di giovedì 4 febbraio 2021) scoppia il caso Lipsia-Liverpool in Champions League. Le Germania nega l’ingresso dei ‘Reds’. Campo neutro o 3-0 a tavolino. BERLINO (Germania) – caso Lipsia-Liverpool in Champions League. L’andata degli ottavi di finale della sfida è in programma in Germania il 16 febbraio, ma Berlino nega l’ingresso a Salah e compagni. Nel Paese, infatti, da sabato 30 gennaio è scattata la chiusura dei confini per tutti gli Stati che hanno varianti, Gran Bretagna compresa. Come riportato dal Corriere della Sera, il Lipsia ha avanzato una richiesta per ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021)ilin. Ledei. Campo neutro o 3-0 a tavolino. BERLINO () –in. L’andata degli ottavi di finale della sfida è in programma inil 16 febbraio, ma Berlinoa Salah e compagni. Nel Paese, infatti, da sabato 30 gennaio è scattata la chiusura dei confini per tutti gli Stati che hanno varianti, Gran Bretagna compresa. Come riportato dal Corriere della Sera, ilha avanzato una richiesta per ...

