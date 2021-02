Champions League, Lipsia-Liverpool non potrà giocarsi in Germania (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lipsia-Liverpool, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League prevista per il 16 febbraio, non potrà essere giocata in Germania. Il motivo sono le restrizioni di viaggio poste dal governo tedesco a chi arriva dal Regno Unito, sono vigenti fino al 17 febbraio. La polizia federale ha respinto in giornata la richiesta di un permesso speciale per il team di Klopp, come informa un portavoce del ministero dell’Interno alla Deutschen Presse-Agentur. La UEFA aspetterà fino all’8 febbraio per la decisione definitiva, nel frattempo il Lipsia da squadra ospitante proverà a trovare una soluzione. Nel caso una soluzione non dovesse essere trovata, il Lipsia perderebbe l’incontro a tavolino 0-3. Foto: Twitter Champions ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021), gara valida per l’andata degli ottavi di finale diprevista per il 16 febbraio, nonessere giocata in. Il motivo sono le restrizioni di viaggio poste dal governo tedesco a chi arriva dal Regno Unito, sono vigenti fino al 17 febbraio. La polizia federale ha respinto in giornata la richiesta di un permesso speciale per il team di Klopp, come informa un portavoce del ministero dell’Interno alla Deutschen Presse-Agentur. La UEFA aspetterà fino all’8 febbraio per la decisione definitiva, nel frattempo ilda squadra ospitante proverà a trovare una soluzione. Nel caso una soluzione non dovesse essere trovata, ilperderebbe l’incontro a tavolino 0-3. Foto: Twitter...

