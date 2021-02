Champions League, Lipsia-Liverpool a rischio? Arriva il divieto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Potrebbe saltare una gara di Champions League valida per gli ottavi di finale: Lipsia-Liverpool rischia per delle normative Covid Tra poco meno di due settimane ripartirà la Champions League e tifosi di tutta Europa vogliono godersi la competizione più prestigiosa. Sembrano però esserci i primi intoppi causa Covid. Come riportato da Sky Sport, infatti, la polizia tedesca non consentirà al Liverpool di entrare in Germania per l’andata degli ottavi di finale il 16 febbraio contro il Lipsia. Il club tedesco ha chiesto un’eccezione alla regola ma le autorità tedesche si sono dimostrate fino ad ora inflessibili. La gara al momento è a rischio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Potrebbe saltare una gara divalida per gli ottavi di finale:rischia per delle normative Covid Tra poco meno di due settimane ripartirà lae tifosi di tutta Europa vogliono godersi la competizione più prestigiosa. Sembrano però esserci i primi intoppi causa Covid. Come riportato da Sky Sport, infatti, la polizia tedesca non consentirà aldi entrare in Germania per l’andata degli ottavi di finale il 16 febbraio contro il. Il club tedesco ha chiesto un’eccezione alla regola ma le autorità tedesche si sono dimostrate fino ad ora inflessibili. La gara al momento è a. Leggi su Calcionews24.com

Champions League: Lipsia - Liverpool, la Germania nega l'ingresso agli inglesi. Si cerca un campo neutro

La Champions ha un grosso problema, far giocare le squadre inglesi. La Germania infatti non consentirà al Liverpool di andare a Lipsia per la sfida degli ottavi di finale, in programma il 16 febbraio. Lo ...

Champions League, l'Uefa causa Covid pensa a far giocare gare secche in campo neutro Liberoquotidiano.it Covid: la polizia tedesca negherà l'Ingresso al Liverpool

La polizia tedesca non permetterà al Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita di Champions League contro il Lipsia il 16 febbraio a causa delle restrizioni del coronavirus. Lo afferma ...

La Germania nega ingresso al Liverpool per gara con il Lipsia

La polizia tedesca non permetterà al Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita di Champions League contro il Lipsia il 16 febbraio a causa delle restrizioni del coronavirus. Lo afferma ...

