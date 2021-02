Champions League: a rischio anche Atletico-Chelsea per le restrizioni dei voli internazionali (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nelle ultime ore è giunta la notizia che Lipsia-Liverpool, in programma il 16 febbraio, non potrà essere disputata in Germania a causa delle restrizioni del governo tedesco per i voli provenienti dal Regno Unito, valide fino al 17 febbraio. Nel caso della Spagna la data ultima è il 16 febbraio, ma potrebbe essere prorogata. A rischio dunque c’è anche Atlético Madrid-Chelsea, in programma il 23 febbraio. Secondo quanto riporta As già sono sondate le disponibilità per giocarla in altri paesi europei. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nelle ultime ore è giunta la notizia che Lipsia-Liverpool, in programma il 16 febbraio, non potrà essere disputata in Germania a causa delledel governo tedesco per iprovenienti dal Regno Unito, valide fino al 17 febbraio. Nel caso della Spagna la data ultima è il 16 febbraio, ma potrebbe essere prorogata. Adunque c’èAtlético Madrid-, in programma il 23 febbraio. Secondo quanto riporta As già sono sondate le disponibilità per giocarla in altri paesi europei. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

