Champions e Covid, la Germania nega il visto al Liverpool: non può giocare a Lipsia (Di giovedì 4 febbraio 2021) La variante inglese del Coronavirus spaventa anche la Champions League : al Liverpool non sarà concesso di entrare in Germania per disputare la gara degli ottavi di Champions League contro il Lipsia ,... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) La variante inglese del Coronavirus spaventa anche laLeague : alnon sarà concesso di entrare inper disputare la gara degli ottavi diLeague contro il,...

...di Champions League contro il Lipsia , match in programma il prossimo 16 febbraio. Il governo tedesco cerca di limitare così la diffusione nel Paese delle cosiddetta variante 'inglese' del Covid, ...

Potrebbe saltare una gara di Champions League valida per gli ottavi di finale: Lipsia - Liverpool rischia per delle normative Covid

Il Liverpool rischia di non potersi recare a Lipsia in occasione della sfida di Champions League. L’andata degli ottavi di finale in programma il 15 febbraio nella città tedesca è a forte rischio a ca ...

Champions League, dove si giocherà Lipsia-Liverpool? All'inizio della settimana il Lipsia ha chiesto alle autorità tedesche il permesso per il Liverpool di entrare in Germania; le attuali restrizioni ...

