Cgil | attivato numero assistenza per prenotazione vaccino over 80

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Vaccinarsi e’ un diritto e un atto di responsabilita’ cui ognuno di noi e’ chiamato. Ladi Roma e del Lazio non manca di fare la propria parte e per essere piu’ vicina ai suoi iscritti e agevolare la campagna di vaccinazione anti Covid-19 degli80 haunad hoc”. Cosi’, in una nota, il sindacato. “Da oggi, chiamando il06-48913103 tutti coloro che hanno difficolta’ a prenotare la somministrazione delpotranno ricevere. Il servizio e’ attivo dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 9 alle ore 14”.