Cesare Battisti piagnucola ancora: sono vicino agli islamisti e la cella è minuscola (Di giovedì 4 febbraio 2021) ancora piagnistei. “sono l’unico detenuto senza alcun rapporto con il jihadismo che si ritrova in un reparto di alta sicurezza riservato agli accusati di “terrorismo islamico”. Si lamenta come è solito fare Cesare Battisti, ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac). Condannato all’ergastolo per quattro omicidi e attualmente nel carcere penitenziario di Rossano (Calabria), ha dettato al telefono le sue doglianze alle figlie, poi rilanciate sul sito Obs. Lo leggiamo su Libero. Cesare Battisti: non gli garbano gli islamici Se le inventa tutte, non è la prima volta, per catalizzare i riflettori e ottenere benevolenza. Utilizzò la paura del Covid per chiedere la scarcerazione. Gli risposero picche. Proclama scioperi della fame a raffica. Ora un’altra ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021)piagnistei. “l’unico detenuto senza alcun rapporto con il jihadismo che si ritrova in un reparto di alta sicurezza riservatoaccusati di “terrorismo islamico”. Si lamenta come è solito fare, ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac). Condannato all’ergastolo per quattro omicidi e attualmente nel carcere penitenziario di Rossano (Calabria), ha dettato al telefono le sue doglianze alle figlie, poi rilanciate sul sito Obs. Lo leggiamo su Libero.: non gli garbano gli islamici Se le inventa tutte, non è la prima volta, per catalizzare i riflettori e ottenere benevolenza. Utilizzò la paura del Covid per chiedere la scarcerazione. Gli risposero picche. Proclama scioperi della fame a raffica. Ora un’altra ...

