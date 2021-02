Cerreto Sannita | dipendente comunale positivo | domani sanificazione degli uffici

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata firmata nella giornata odierna dal primo cittadino di, Giovanni Parente l’ordinanza di chiusuracomunali di Corso Marzio Carafa per la giornata di, per espletamento del servizio dia causa di una positività registrata tra i dipendenti della casacerretese. Di seguito l’ordinanza: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'ordinanzaComincia così la lettera del Consiglio Diocesano e del Comitato Presidenti parrocchiali dell'Azione Cattolica diocesana di- Telese - Sant'Agata de' Goti. 'E, in questo camminare ...Scrive l'Azione Cattolica della Diocesi di Cerreto Sannita-Sant'Agata de' Goti-Telese Terme: "Caro don Mimmo, forse è ancora presto per i saluti "ufficiali", visto che rimarrai ancora un po' come ammi ...Ha detto che non ama definirsi un "prete di strada» ma che vorrà camminare per strada per accorgersi di chi resta indietro. Dalle strade delle periferie più abbandonate, dai luoghi della sofferenza ha ...