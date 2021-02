Ceinge | dalla mappa del genoma umano le armi per combattere il Covid

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ in corso una “battaglia mondiale” come quella che venti anni fa aveva preceduto la pubblicazione della primadel: decine di gruppi di ricerca di tutto il mondo lavoravano senza sosta per pubblicare le sequenze del Dna e per condividerle, ma non tutti seguivano lo stesso ritmo e allora si susseguivano le esortazioni a fare in fretta, senza tenere i dati al chiuso dei laboratori. Oggi sta succedendo qualcosa di simile nella corsa alla pubblicazione delle sequenze genetiche che permettono di ricostruire la diffusione del virus SarsCoV2 nel mondo e, soprattutto, quella delle sue varianti. Come venti anni fa, non c’e’ tempo per trattenere le sequenze genetiche ottenute, magari per analizzarle piu’ in dettaglio prima di renderle pubbliche. Vanno condivise subito, scrivono sul sito della rivista Nature i ricercatori ...